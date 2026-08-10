Летняя стеклоомывающая жидкость RM 672 (концентрат 1 : 100), 250мл

Высокоэффективное очищающее концентрированное средство обеспечивает прозрачность ветрового стекла и отсутствие на нем разводов и бликов. Тщательное удаление всех типичных летних загрязнений(следов насекомых, пыльцев, птичьего помета и т. д.). Очень низкий расход: одной бутылки (250 мл) достаточно для приготовления 25 л рабочего раствора.