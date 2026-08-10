Летняя стеклоомывающая жидкость RM 672 (концентрат 1 : 100), 250мл
Высокоэффективное очищающее концентрированное средство обеспечивает прозрачность ветрового стекла и отсутствие на нем разводов и бликов. Тщательное удаление всех типичных летних загрязнений(следов насекомых, пыльцев, птичьего помета и т. д.). Очень низкий расход: одной бутылки (250 мл) достаточно для приготовления 25 л рабочего раствора.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (мл)
|250
|Единица упаковки (шт.)
|10
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,305
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|50 x 50 x 210
Свойства
- Высокоэффективное очищающее концентрированное средство для ветрового стекла для использования в летние месяцы. Из 250 миллилитров концентрата получается до 25 литров готовой жидкости.
- Высыхание очищенных поверхностей без образования полос и разводов
- Надежно растворяет жир, масла и загрязнения от выбросов. Смягчает и эффективно удаляет остатки насекомых.
- Уменьшает блики от рассеянного света
- Обладает хорошими смачивающими свойствами
- Не вредит поликарбонатному покрытию, а также подходит, например, для очистки фар.
- Простое дозирование с помощью специального дозатора.
- В переходный период осенью и весной не требуется осушение резервуара для омывающей жидкости. Летнюю и зимнюю омывающую жидкость Kärcher можно смешивать.
- Может смешиваться с водой любой степени жесткости благодаря анти-известковой формуле. Предотвращает образование известкового налета на стекле а также засорение форсунок.
- Подходит для форсунок с плоской струей
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Совместимая техника
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact UM
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Premium FC Car & Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 WCM Premium
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Football Edition
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Full Control Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Power Control
- K 5 UM Car
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full ControlАппарат выс давл
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 5 Battery Set
- OC 6-18 Premium
Области применения
- Ветровое стекло