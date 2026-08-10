Летняя стеклоомывающая жидкость RM 672 (концентрат 1 : 100), 250мл

Высокоэффективное очищающее концентрированное средство обеспечивает прозрачность ветрового стекла и отсутствие на нем разводов и бликов. Тщательное удаление всех типичных летних загрязнений(следов насекомых, пыльцев, птичьего помета и т. д.). Очень низкий расход: одной бутылки (250 мл) достаточно для приготовления 25 л рабочего раствора.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (мл) 250
Единица упаковки (шт.) 10
Вес (с упаковкой) (кг) 0,305
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 50 x 50 x 210
Свойства
  • Высокоэффективное очищающее концентрированное средство для ветрового стекла для использования в летние месяцы. Из 250 миллилитров концентрата получается до 25 литров готовой жидкости.
  • Высыхание очищенных поверхностей без образования полос и разводов
  • Надежно растворяет жир, масла и загрязнения от выбросов. Смягчает и эффективно удаляет остатки насекомых.
  • Уменьшает блики от рассеянного света
  • Обладает хорошими смачивающими свойствами
  • Не вредит поликарбонатному покрытию, а также подходит, например, для очистки фар.
  • Простое дозирование с помощью специального дозатора.
  • В переходный период осенью и весной не требуется осушение резервуара для омывающей жидкости. Летнюю и зимнюю омывающую жидкость Kärcher можно смешивать.
  • Может смешиваться с водой любой степени жесткости благодаря анти-известковой формуле. Предотвращает образование известкового налета на стекле а также засорение форсунок.
  • Подходит для форсунок с плоской струей
Летняя стеклоомывающая жидкость RM 672 (концентрат 1 : 100), 250мл
Летняя стеклоомывающая жидкость RM 672 (концентрат 1 : 100), 250мл
Летняя стеклоомывающая жидкость RM 672 (концентрат 1 : 100), 250мл
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Области применения
  • Ветровое стекло