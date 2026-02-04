Восковая полироль RM 660, 500мл
Восковая полироль Karcher RM 660 предназначена для обработки новых и незначительно поврежденных лакокрасочных покрытий, для бережной полировки и ухода за лакокрасочным покрытием в один прием. Устраняет мелкие царапины, микротрещины и потертости, вызванные контактной мойкой, благодаря новейшей технологии полировального зерна. Обеспечивает насыщенный блеск без голографического эффекта и защиту лакокрасочного покрытия от атмосферных воздействий и сохранение цвета.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (мл)
|500
|Единица упаковки (шт.)
|8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,604
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|70 x 70 x 180
Совместимая техника
Области применения
- Лакокрасочное покрытие автомобиля
- Окрашенные поверхности