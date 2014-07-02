Средство для очистки древесины RM 624, 5л

Для бережной очистки любых обработанных или необработанных водостойких деревянных поверхностей (садовой мебели, деревянных полов, террас, и т.д.).

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Единица упаковки (шт.) 1
Вес (кг) 5,015
Вес (с упаковкой) (кг) 5,455
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 192 x 145 x 248
Свойства
  • Универсальное средство, пригодное для очистки любых водостойких деревянных поверхностей (в т. ч. чувствительных)
  • Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения.
  • Удаляет копоть, водоросли и минеральные загрязнения
  • Быстрая и эффективная очистка при использовании аппаратов высокого давления Керхер.
  • Не повреждает обрабатываемые материалы
  • Ориентировочное значение pH = 9 (концентрат)
  • Готовое к использованию чистящее средство
  • Можно также использовать вручную
  • Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
  • Сделано в Германии
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Области применения
  • Деревянные полы
  • Террасы
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
