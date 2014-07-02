Средство для очистки древисины 3-в-1 RM 612, 1л
Эффективное средство для чистки древесины с уникальной формулой "3 в 1", включающей не только активный очищающий компонент, но и компоненты для интенсивного ухода и защиты от УФ-излучения. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Подходит для очистки любых обработанных и необработанных деревянных поверхностей.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Единица упаковки (шт.)
|6
|Вес (кг)
|1,009
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,157
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 100 x 215
Свойства
- Мощное, интенсивное средство, не портящее поверхность
- Для очистки всех чувствительных деревянных поверхностей
- Активное чистящее средство для быстрого и эффективного удаления жиров, органических загрязнений, а также атмосферных отложений.
- Эффективная формула защиты от ультрафиолета продлевает срок службы древесины, откладывая ее потемнение.
- Интенсивный уход за деревянными поверхностями такими, как террасы, заборы, дома и т.д.
- Подходит для всех водостойких деревянных поверхностей.
- Система Plug ’n’ Clean - это самый простой и удобный способ применения моющего средства при использовании аппарата высокого давления Kärcher
- Готовое к использованию чистящее средство
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Совместимая техника
Области применения
- Деревянные поверхности
- Деревянные дома