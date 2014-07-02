Средство для очистки древисины 3-в-1 RM 612, 1л

Эффективное средство для чистки древесины с уникальной формулой "3 в 1", включающей не только активный очищающий компонент, но и компоненты для интенсивного ухода и защиты от УФ-излучения. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Подходит для очистки любых обработанных и необработанных деревянных поверхностей.