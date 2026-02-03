Универсальное чистящее средство RM 555, 5л
Многофункциональное чистящее средство, которое без усилий удаляет масло, жир и минеральную грязь. Для садовой мебели, автомобилей, фасадов зданий и всех водостойких поверхностей.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|5
|Единица упаковки (шт.)
|1
|Вес (кг)
|5,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,39
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|192 x 145 x 248
Свойства
- Жидкое универсальное чистящее средство, обеспечивающее исключительно бережную очистку
- Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках
- Эффективно устраняет масляно-жировые и минеральные загрязнения.
- Легко удаляет загрязнения с любых водостойких поверхностей
- Не повреждает обрабатываемые материалы
- pH-нейтральное
- Готовое к использованию чистящее средство
- Быстрая и эффективная очистка при использовании аппаратов высокого давления Керхер.
- Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
- Сделано в Германии
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Совместимая техника
Области применения
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Мойка автомобилей