Универсальный очиститель RM 553

Многофункциональное чистящее средство RM 553, которое без усилий удаляет масло, жир и минеральную грязь. Для садовой мебели, автомобилей, фасадов зданий и всех водостойких поверхностей.

Спецификации

Технические характеристики

Вес (с упаковкой) (кг) 5,2
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 190 x 180 x 250
Свойства
  • Жидкое универсальное чистящее средство, обеспечивающее исключительно бережную очистку
  • Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках
  • Эффективно устраняет масляно-жировые и минеральные загрязнения.
  • Легко удаляет загрязнения с любых водостойких поверхностей
  • Не повреждает обрабатываемые материалы
  • pH-нейтральное
  • Готовое к использованию чистящее средство
  • Быстрая и эффективная очистка при использовании аппаратов высокого давления Керхер.
  • Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
  • Сделано в Германии
Универсальный очиститель RM 553
Области применения
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Транспортные средства
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

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2. Самовывоз из Керхер Центров

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