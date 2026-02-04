Средство от накипи RM 511(6 x 17 г), 17г
Эффективно удаляет накипь, образующуюся в пароочистителях и других бытовых электроприборах (чайниках, кофеварках и т. д.), обеспечивая продление срока их службы и уменьшение расхода электроэнергии. Способ применения: высыпать порошок из одного пакетика в емкость (например, мерный стакан) и при помешивании растворить его в 0,5 л холодной воды. Залить полученный раствор антинакипина в пароочиститель или электроприбор. По окончании процесса удаления накипи как минимум дважды промыть аппарат (прибор), после чего вновь использовать его по назначению.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (г)
|6 x 17
|Единица упаковки (шт.)
|15
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,135
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|205 x 125 x 20
Совместимая техника
Области применения
- Очиститка от накипи для пароочистителей Керхер
- Очистка от накипи пароочистителей, кофе машин, чайников и пр.