Средство для ухода за матовым камнем/линолеумом/ПВХ RM 532, 1л
Оптимальный уход и защита матовых полов из искусственного и природного камня, покрытий из линолеума и ПВХ. Защитная пленка дает полуматовый блеск. Внимание: оставьте средство на 24 часа для окончательного высыхания.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Единица упаковки (шт.)
|6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,11
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 100 x 215
Области применения
- Матовые природные и синтетические каменные полы
- Линолеум
- Полы ПВХ