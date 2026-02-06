По сравнению с обычными струйными экстракторами, ковромоечная машина BRC 40/22 C позволяет работать на 30% более эффективно и гарантирует равномерно тщательный результат глубокой очистки. Такой эффект обеспечивается благодаря сверхвысокой манёвренности машины, а также возможности в процессе уборки постоянно двигаться вперёд, это, в свою очередь, исключает ненужные манёвры для разворотов и «пустые проходы» для возвращения в начало дорожки. Кроме этого, во встроенный лоток для сбора мелкого мусора надежно собираются такие загрязнения, как волосы или износившиеся ворсинки ковра. Аппарат идеально подходит для глубокой очистки небольших и средних площадей до 1000м², может использоваться как для струйной экстракции, так и для промежуточной уборки. При использовании средства iCapsol RM 768, которое мы рекомендуем для поддерживающей уборки, время на сушки ковра составляет примерно полчаса, что позволяет использовать этот метод на часто проходимых участках, которые нельзя перекрыть на более длительный срок. Кроме того, щеточная голова, которой оборудована машина, поворачивается при помощи руля, значительно упрощая и ускоряя очистку труднодоступных мест.