Аппарат сверхвысокого давления HD 18/50-4 Cage Classic
HD 18/50-4 Cage Classic - мощный мобильный аппарат сверхвысокого давления компактного класса, рассчитанный на очистку больших площадей. Высокие параметры производительности гарантируют превосходные результаты чистки. Прочная защитная рама для эксплуатации в сложнейших условиях.
Чрезвычайно компактный и маневренный HD 18/50-4 Cage является самым мощным мобильным аппаратом для чистки сверхвысоким давлением. Мощность до 30 кВт, рабочее давление до 500 бар и скорость потока воды до 30 л/мин гарантированно обеспечивают оптимальные результаты очистки даже въевшейся грязи. Подходит для широкого спектра применений, например, строительство, торговля, промышленность или транспорт. Предельно прост в использовании, управление интуитивно понятным поворотным переключателем и сознательное решение в значительной степени исключить электронные компоненты. Эргономичные детали, малый вес, четыре больших колеса и крюк для крана упрощают обращение с машиной. Там, где это необходимо, аппарат можно также транспортировать с помощью автопогрузчика.
Особенности и преимущества
Большой встроенный фильтр для воды
- Снижает затраты на техническое обслуживание и ремонт.
- Обеспечивает длительный срок службы всех компонентов высокого давления.
Высокая мобильность
- Большие колеса, а также оптимальный центр тяжести обеспечивают аппарату высокую мобильность.
- Практичный крюк позволяет легко перемещать аппарат краном
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочее давление (бар/МПа)
|макс. 500 / макс. 50
|Производительность (л/ч)
|1800
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Топливо
|Электрический
|Мощность двигателя (кВт)
|30
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|380 - 415
|Частота (Гц)
|50
|Тип насоса
|Кривошипно-шатунный механизм
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|307
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|321
|Вес (с упаковкой) (кг)
|331,532
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|747 x 1317 x 1093
Комплектация
- Пистолет: Промышленный пистолет
- Струйная трубка из нержавеющей стали: 700 мм
- Плоское сопло
Оснащение
- Длина шланга высокого давления.: 20 м
- Тип шланга высокого давления.: Для работы в тяжелых условиях
- Предохранительный клапан
- Счетчик наработки
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Области применения
- Для снятия краски и ржавчины с металлических поверхностей
- Для удаления водорослей, моллюсков, наростов и минеральных отложений на судах
- Для очистки палуб, погрузочных площадок и грузовых контейнеров
- Для удаления остатков шин на взлетно-посадочных полосах в аэропортах
- Для очистки труб, резервуаров и других емкостей на нефтяных платформах
- Для общей очистки резервуаров, а также для очистки теплообменников
- Для очистки грузовых автоцистерн, транспортных средств и оборудования
- Для очистки окрасочных камер, решеток, деталей машин
- Для очистки строительных машин и их частей, таких как цепи, смесительные валы или мешалки
- Для очистки строительного оборудования, такого как опалубка и строительные леса, а также транспортных средств