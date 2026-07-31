Чрезвычайно компактный и маневренный HD 18/50-4 Cage является самым мощным мобильным аппаратом для чистки сверхвысоким давлением. Мощность до 30 кВт, рабочее давление до 500 бар и скорость потока воды до 30 л/мин гарантированно обеспечивают оптимальные результаты очистки даже въевшейся грязи. Подходит для широкого спектра применений, например, строительство, торговля, промышленность или транспорт. Предельно прост в использовании, управление интуитивно понятным поворотным переключателем и сознательное решение в значительной степени исключить электронные компоненты. Эргономичные детали, малый вес, четыре больших колеса и крюк для крана упрощают обращение с машиной. Там, где это необходимо, аппарат можно также транспортировать с помощью автопогрузчика.