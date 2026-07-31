Аппарат сверхвысокого давления HD 18/50-4 Cage Classic

HD 18/50-4 Cage Classic - мощный мобильный аппарат сверхвысокого давления компактного класса, рассчитанный на очистку больших площадей. Высокие параметры производительности гарантируют превосходные результаты чистки. Прочная защитная рама для эксплуатации в сложнейших условиях.

Чрезвычайно компактный и маневренный HD 18/50-4 Cage является самым мощным мобильным аппаратом для чистки сверхвысоким давлением. Мощность до 30 кВт, рабочее давление до 500 бар и скорость потока воды до 30 л/мин гарантированно обеспечивают оптимальные результаты очистки даже въевшейся грязи. Подходит для широкого спектра применений, например, строительство, торговля, промышленность или транспорт. Предельно прост в использовании, управление интуитивно понятным поворотным переключателем и сознательное решение в значительной степени исключить электронные компоненты. Эргономичные детали, малый вес, четыре больших колеса и крюк для крана упрощают обращение с машиной. Там, где это необходимо, аппарат можно также транспортировать с помощью автопогрузчика.

Особенности и преимущества
Большой встроенный фильтр для воды
  • Снижает затраты на техническое обслуживание и ремонт.
  • Обеспечивает длительный срок службы всех компонентов высокого давления.
Высокая мобильность
  • Большие колеса, а также оптимальный центр тяжести обеспечивают аппарату высокую мобильность.
  • Практичный крюк позволяет легко перемещать аппарат краном
Спецификации

Технические характеристики

Рабочее давление (бар/МПа) макс. 500 / макс. 50
Производительность (л/ч) 1800
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Топливо Электрический
Мощность двигателя (кВт) 30
Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 380 - 415
Частота (Гц) 50
Тип насоса Кривошипно-шатунный механизм
Вес (без аксессуаров) (кг) 307
Вес (с аксессуарами) (кг) 321
Вес (с упаковкой) (кг) 331,532
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 747 x 1317 x 1093

Комплектация

  • Пистолет: Промышленный пистолет
  • Струйная трубка из нержавеющей стали: 700 мм
  • Плоское сопло

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления.: 20 м
  • Тип шланга высокого давления.: Для работы в тяжелых условиях
  • Предохранительный клапан
  • Счетчик наработки
Аппарат сверхвысокого давления HD 18/50-4 Cage Classic
Аппарат сверхвысокого давления HD 18/50-4 Cage Classic
Аппарат сверхвысокого давления HD 18/50-4 Cage Classic

Видео

Области применения
  • Для снятия краски и ржавчины с металлических поверхностей
  • Для удаления водорослей, моллюсков, наростов и минеральных отложений на судах
  • Для очистки палуб, погрузочных площадок и грузовых контейнеров
  • Для удаления остатков шин на взлетно-посадочных полосах в аэропортах
  • Для очистки труб, резервуаров и других емкостей на нефтяных платформах
  • Для общей очистки резервуаров, а также для очистки теплообменников
  • Для очистки грузовых автоцистерн, транспортных средств и оборудования
  • Для очистки окрасочных камер, решеток, деталей машин
  • Для очистки строительных машин и их частей, таких как цепи, смесительные валы или мешалки
  • Для очистки строительного оборудования, такого как опалубка и строительные леса, а также транспортных средств
Принадлежности
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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