Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100 CageAdv (DryShut)

Универсальный аппарат сверхвысокого давления HD 9/100-4 Cage Adv с пистолетом UHP, рабочим давлением 1000 бар и производительностью 900 л/ч - эффективно удаляет даже самые устойчивые загрязнения.

Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100-4 Cage Adv из класса Compact, оснащенный удобным пистолетом UHP, эффективно удаляет даже самые стойкие загрязнения, часто встречающиеся в строительстве и других промышленных сферах. В его основе - сверхмощный промышленный насос WOMA с высокой эффективностью подачи, который обеспечивает рабочее давление 1000 бар и потребление воды всего 900 л/ч для достижения наилучших результатов очистки.

Особенности и преимущества
Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100 CageAdv (DryShut): Мощный промышленный насос высокого давления
Мощный промышленный насос высокого давления
Поршень изготовлен из твердого сплава для длительного срока службы. Удобный в обслуживании дизайн облегчает замену быстроизнашивающихся деталей, таких как клапаны, уплотнения и поршни. Центральное расположение клапана обеспечивает оптимальную подачу и производительность.
Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100 CageAdv (DryShut): Эргономичный пистолет
Эргономичный пистолет
Эргономичная ручка и легкая конструкция для удобства использования. Уменьшенное усилие на спусковом механизме для работы без переутомления оператора.
Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100 CageAdv (DryShut): Клапан сброса давления
Клапан сброса давления
Предохранительный клапан уменьшает давление в шланге, поэтому он остается гибким, когда пусковой пистолет закрыт. Предотвращает резкую отдачу, поскольку давление нарастает постепенно при нажатии на курок.
Высокая мобильность
  • Большие колеса, а также оптимальный центр тяжести обеспечивают аппарату высокую мобильность.
  • Практичный крюк позволяет легко перемещать аппарат краном
Спецификации

Технические характеристики

Рабочее давление (бар/МПа) 1000 / 100
Производительность (л/ч) 978
Температура воды на входе (°C) 45
Топливо Электрический
Мощность двигателя (кВт) 35
Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 380 - 415
Частота (Гц) 50
Тип насоса Кривошипно-шатунный механизм
Вес (без аксессуаров) (кг) 385
Вес (с аксессуарами) (кг) 376,5
Вес (с упаковкой) (кг) 380
Размеры (Д × Ш × В) ( ) 1385 x 790 x 1090

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет UHP с курком (сухой затвор)
  • Струйная трубка из нержавеющей стали: 750 мм
  • Плоское сопло

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления.: 20 м
  • Предохранительный клапан
  • Счетчик наработки
Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100 CageAdv (DryShut)

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Принадлежности
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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