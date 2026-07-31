Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100-4 Cage Adv из класса Compact, оснащенный удобным пистолетом UHP, эффективно удаляет даже самые стойкие загрязнения, часто встречающиеся в строительстве и других промышленных сферах. В его основе - сверхмощный промышленный насос WOMA с высокой эффективностью подачи, который обеспечивает рабочее давление 1000 бар и потребление воды всего 900 л/ч для достижения наилучших результатов очистки.