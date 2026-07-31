Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Универсальный аппарат сверхвысокого давления HD 9/100-4 Cage Adv с пистолетом UHP, рабочим давлением 1000 бар и производительностью 900 л/ч - эффективно удаляет даже самые устойчивые загрязнения.
Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100-4 Cage Adv из класса Compact, оснащенный удобным пистолетом UHP, эффективно удаляет даже самые стойкие загрязнения, часто встречающиеся в строительстве и других промышленных сферах. В его основе - сверхмощный промышленный насос WOMA с высокой эффективностью подачи, который обеспечивает рабочее давление 1000 бар и потребление воды всего 900 л/ч для достижения наилучших результатов очистки.
Особенности и преимущества
Мощный промышленный насос высокого давленияПоршень изготовлен из твердого сплава для длительного срока службы. Удобный в обслуживании дизайн облегчает замену быстроизнашивающихся деталей, таких как клапаны, уплотнения и поршни. Центральное расположение клапана обеспечивает оптимальную подачу и производительность.
Эргономичный пистолетЭргономичная ручка и легкая конструкция для удобства использования. Уменьшенное усилие на спусковом механизме для работы без переутомления оператора.
Клапан сброса давленияПредохранительный клапан уменьшает давление в шланге, поэтому он остается гибким, когда пусковой пистолет закрыт. Предотвращает резкую отдачу, поскольку давление нарастает постепенно при нажатии на курок.
Высокая мобильность
- Большие колеса, а также оптимальный центр тяжести обеспечивают аппарату высокую мобильность.
- Практичный крюк позволяет легко перемещать аппарат краном
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочее давление (бар/МПа)
|1000 / 100
|Производительность (л/ч)
|978
|Температура воды на входе (°C)
|45
|Топливо
|Электрический
|Мощность двигателя (кВт)
|35
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|380 - 415
|Частота (Гц)
|50
|Тип насоса
|Кривошипно-шатунный механизм
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|385
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|376,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|380
|Размеры (Д × Ш × В) ( )
|1385 x 790 x 1090
Комплектация
- Пистолет: Пистолет UHP с курком (сухой затвор)
- Струйная трубка из нержавеющей стали: 750 мм
- Плоское сопло
Оснащение
- Длина шланга высокого давления.: 20 м
- Предохранительный клапан
- Счетчик наработки
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