Идеальный для универсального применения в строительстве и промышленности: многофункциональный аппарат сверхвысокого давления HD 9/100-4 Cage Classic из класса Compact. В основе прибора - сверхмощный промышленный насос WOMA с высокой эффективностью подачи. Оснащенный пистолетом с байпасным пусковым механизмом, этот аппарат работает под давлением 1000 бар и обеспечивает производительность 900 л/ч, что позволяет быстро и надежно удалять даже самые стойкие загрязнения.