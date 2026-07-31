Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100 Classic (DumpGun)
Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100-4 Cage Classic обладает рабочим давлением 1000 бар, производительностью 900 л/ч и оснащён пистолетом с байпасным спусковым механизмом. Обеспечивает эффективное удаление даже самых устойчивых загрязнений.
Идеальный для универсального применения в строительстве и промышленности: многофункциональный аппарат сверхвысокого давления HD 9/100-4 Cage Classic из класса Compact. В основе прибора - сверхмощный промышленный насос WOMA с высокой эффективностью подачи. Оснащенный пистолетом с байпасным пусковым механизмом, этот аппарат работает под давлением 1000 бар и обеспечивает производительность 900 л/ч, что позволяет быстро и надежно удалять даже самые стойкие загрязнения.
Особенности и преимущества
Мощный промышленный насос высокого давленияПоршень изготовлен из твердого сплава для длительного срока службы. Удобный в обслуживании дизайн облегчает замену быстроизнашивающихся деталей, таких как клапаны, уплотнения и поршни. Центральное расположение клапана обеспечивает оптимальную подачу и производительность.
Эргономичный пистолет WOMAЭргономичная ручка и легкая конструкция для удобства использования. Уменьшенное усилие на спусковом механизме для работы без переутомления оператора.
Прочный и долговечныйНизкие затраты на эксплуатацию и обслуживание. Предотвращает резкую отдачу, поскольку давление нарастает постепенно при нажатии на курок.
Высокая мобильность
- Большие колеса, а также оптимальный центр тяжести обеспечивают аппарату высокую мобильность.
- Практичный крюк позволяет легко перемещать аппарат краном
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочее давление (бар/МПа)
|1000 / 100
|Производительность (л/ч)
|980
|Температура воды на входе (°C)
|45
|Топливо
|Электрический
|Мощность двигателя (кВт)
|35
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|380 - 415
|Частота (Гц)
|50
|Тип насоса
|Кривошипно-шатунный механизм
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|378
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|392
|Вес (с упаковкой) (кг)
|395,5
|Размеры (Д × Ш × В) ( )
|1395 x 789 x 1088
Комплектация
- Пистолет: Пистолет сверхвысокого давления (Dump Gun)
- Струйная трубка из нержавеющей стали: 750 мм
- Плоское сопло
Оснащение
- Длина шланга высокого давления.: 20 м
- Предохранительный клапан
- Счетчик наработки
Видео
Области применения
- Строительство
- Промышленность.
- Транспорт