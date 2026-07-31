Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100 Classic (DumpGun)

Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100-4 Cage Classic обладает рабочим давлением 1000 бар, производительностью 900 л/ч и оснащён пистолетом с байпасным спусковым механизмом. Обеспечивает эффективное удаление даже самых устойчивых загрязнений.

Идеальный для универсального применения в строительстве и промышленности: многофункциональный аппарат сверхвысокого давления HD 9/100-4 Cage Classic из класса Compact. В основе прибора - сверхмощный промышленный насос WOMA с высокой эффективностью подачи. Оснащенный пистолетом с байпасным пусковым механизмом, этот аппарат работает под давлением 1000 бар и обеспечивает производительность 900 л/ч, что позволяет быстро и надежно удалять даже самые стойкие загрязнения.

Особенности и преимущества
Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100 Classic (DumpGun): Мощный промышленный насос высокого давления
Мощный промышленный насос высокого давления
Поршень изготовлен из твердого сплава для длительного срока службы. Удобный в обслуживании дизайн облегчает замену быстроизнашивающихся деталей, таких как клапаны, уплотнения и поршни. Центральное расположение клапана обеспечивает оптимальную подачу и производительность.
Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100 Classic (DumpGun): Эргономичный пистолет WOMA
Эргономичный пистолет WOMA
Эргономичная ручка и легкая конструкция для удобства использования. Уменьшенное усилие на спусковом механизме для работы без переутомления оператора.
Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100 Classic (DumpGun): Прочный и долговечный
Прочный и долговечный
Низкие затраты на эксплуатацию и обслуживание. Предотвращает резкую отдачу, поскольку давление нарастает постепенно при нажатии на курок.
Высокая мобильность
  • Большие колеса, а также оптимальный центр тяжести обеспечивают аппарату высокую мобильность.
  • Практичный крюк позволяет легко перемещать аппарат краном
Спецификации

Технические характеристики

Рабочее давление (бар/МПа) 1000 / 100
Производительность (л/ч) 980
Температура воды на входе (°C) 45
Топливо Электрический
Мощность двигателя (кВт) 35
Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 380 - 415
Частота (Гц) 50
Тип насоса Кривошипно-шатунный механизм
Вес (без аксессуаров) (кг) 378
Вес (с аксессуарами) (кг) 392
Вес (с упаковкой) (кг) 395,5
Размеры (Д × Ш × В) ( ) 1395 x 789 x 1088

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет сверхвысокого давления (Dump Gun)
  • Струйная трубка из нержавеющей стали: 750 мм
  • Плоское сопло

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления.: 20 м
  • Предохранительный клапан
  • Счетчик наработки
Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100 Classic (DumpGun)
Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100 Classic (DumpGun)
Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100 Classic (DumpGun)
Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100 Classic (DumpGun)
Аппарат сверхвысокого давления HD 9/100 Classic (DumpGun)

Видео

Области применения
  • Строительство
  • Промышленность.
  • Транспорт
Принадлежности
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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