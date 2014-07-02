HD 9/50-4 Cage это компактный аппарат для чистки сверхвысоким давлением начального уровня. Удобен в работе: встроенные держатели струйной трубки и шланга обеспечивают быструю доступность аксессуаров. Аксессуары и инструменты хранятся в защищенном отсеке. Счетчик часов эксплуатации всегда показывает точное время работы насоса. Принцип тележки позволяет легко транспортировать устройство даже в труднодоступные области. Надежный и долговечный высокопроизводительный насос с кривошипно-шатунным механизмом. В качестве опции доступно устройство, останавливающее работу при недостатке воды.