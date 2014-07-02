Аппарат сверхвысокого давления HD 9/50-4 Cage
Аппарат сверхвысокого давления HD 9/50-4 Cage давлением до 500 бар способен удалить даже самую стойкую грязь. Прочная рамная конструкция обеспечивает всестороннюю защиту. С тележкой для облегченной транспортировки.
HD 9/50-4 Cage это компактный аппарат для чистки сверхвысоким давлением начального уровня. Удобен в работе: встроенные держатели струйной трубки и шланга обеспечивают быструю доступность аксессуаров. Аксессуары и инструменты хранятся в защищенном отсеке. Счетчик часов эксплуатации всегда показывает точное время работы насоса. Принцип тележки позволяет легко транспортировать устройство даже в труднодоступные области. Надежный и долговечный высокопроизводительный насос с кривошипно-шатунным механизмом. В качестве опции доступно устройство, останавливающее работу при недостатке воды.
Особенности и преимущества
Мощный насос с кривошипно-шатунным механизмом.
- Прочный и долговечный насос Kärcher с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает стабильное оптимальное давление.
Безопасное хранение
- Принадлежности и инструмент хранятся в защищенном отсеке.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочее давление (бар/МПа)
|150 - макс. 500 / 15 - макс. 50
|Производительность (л/ч)
|500 - 900
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Топливо
|Электрический
|Мощность двигателя (кВт)
|15
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Тип насоса
|Коленчатый насос максимальной производительности Kärcher.
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|150
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|195
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|930 x 800 x 920
Комплектация
- Пистолет: Промышленный пистолет
- Струйная трубка из нержавеющей стали: 700 мм
- Плоское сопло
Оснащение
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Для работы в тяжелых условиях
- Предохранительный клапан
- Счетчик наработки
Видео