Аппарат сверхвысокого давления HD 9/50-4 Cage

Аппарат сверхвысокого давления HD 9/50-4 Cage давлением до 500 бар способен удалить даже самую стойкую грязь. Прочная рамная конструкция обеспечивает всестороннюю защиту. С тележкой для облегченной транспортировки.

HD 9/50-4 Cage это компактный аппарат для чистки сверхвысоким давлением начального уровня. Удобен в работе: встроенные держатели струйной трубки и шланга обеспечивают быструю доступность аксессуаров. Аксессуары и инструменты хранятся в защищенном отсеке. Счетчик часов эксплуатации всегда показывает точное время работы насоса. Принцип тележки позволяет легко транспортировать устройство даже в труднодоступные области. Надежный и долговечный высокопроизводительный насос с кривошипно-шатунным механизмом. В качестве опции доступно устройство, останавливающее работу при недостатке воды.

Особенности и преимущества
Мощный насос с кривошипно-шатунным механизмом.
  • Прочный и долговечный насос Kärcher с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает стабильное оптимальное давление.
Безопасное хранение
  • Принадлежности и инструмент хранятся в защищенном отсеке.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочее давление (бар/МПа) 150 - макс. 500 / 15 - макс. 50
Производительность (л/ч) 500 - 900
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Топливо Электрический
Мощность двигателя (кВт) 15
Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Тип насоса Коленчатый насос максимальной производительности Kärcher.
Масса (без принадлежностей) (кг) 150
Вес (с аксессуарами) (кг) 195
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 930 x 800 x 920

Комплектация

  • Пистолет: Промышленный пистолет
  • Струйная трубка из нержавеющей стали: 700 мм
  • Плоское сопло

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: Для работы в тяжелых условиях
  • Предохранительный клапан
  • Счетчик наработки
