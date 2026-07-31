Высоторез MT CS 250/36 для аккумуляторного мультитула МТ 36 Вр позволяет стоя на земле подрезать ветки на деревьях, делая этот процесс чрезвычайно удобным и безопасным. Высоторез, благодаря удлиняющим штангам, дотягивается до труднодоступных веток, а благодаря своей компактной конструкции, длине шины в 25см и шагу цепи 3/8 дюйма, делает срез очень точно и быстро.