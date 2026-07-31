Универсальный инструмент MT CS 250/36

Сменная насадка для многофункционального аккумуляторного мультитула МТ 36 Вр: компактный высоторез МТ CS 250/36 для безопасного и профессионального ухода за деревьями, особенно в труднодоступных местах.

Высоторез MT CS 250/36 для аккумуляторного мультитула МТ 36 Вр позволяет стоя на земле подрезать ветки на деревьях, делая этот процесс чрезвычайно удобным и безопасным. Высоторез, благодаря удлиняющим штангам, дотягивается до труднодоступных веток, а благодаря своей компактной конструкции, длине шины в 25см и шагу цепи 3/8 дюйма, делает срез очень точно и быстро.

Особенности и преимущества
Универсальный инструмент MT CS 250/36: Автоматическое смазывание цепи
Автоматическое смазывание цепи
Минимальные затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы. Низкое тепловыделение и высокая эффективность.
Универсальный инструмент MT CS 250/36: Производитель шины и цепи пилы - Орегон®
Производитель шины и цепи пилы - Орегон®
Лучшие компоненты для идеального результата.
Универсальный инструмент MT CS 250/36: Компактность конструкции
Компактность конструкции
Легкий и удобный во время применения Малое занимаемое место при транспортировке и хранении.
Уровень вибрации значительно ниже, чем у бензинового инструмента
  • Легкий в использовании оператором в течение длительного времени.
  • Безопасен для здоровья пользователя.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
  • Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
  • Высокая производительность и безопасность во время работы.
Без выбросов вредных веществ и CO2
  • Безопасен для окружающей среды и здоровья пользователя.
До 90% меньше эксплуатационные затраты и техническое обслуживание, по сравнению с бензиновым инструментом
  • Выгоден в эксплуатации, потому что нет затрат на бензин
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Шина (мм) 250
Скорость движения цепи (м/с) 12
Толщина приводных звеньев 1,3 мм / 0,050''
Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²) 3
Напряжение (В) 36
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (разр.) макс. 400 (6,0 Aч) / макс. 500 (7,5 Ач)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 45 (6,0 Aч) / макс. 55 (7,5 Ач)
Вес (без аксессуаров) (кг) 1,9
Вес (с упаковкой) (кг) 3
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 940 x 120 x 130

Комплектация

  • Защитный кожух цепи
  • Шина
  • Цепь пилы
Области применения
  • Идеально подходит для обрезки веток и деревьев. Может использоваться в садоводстве при обрезке фруктовых плантаций для увеличения урожая.
  • Для прореживания или обрезки высоких деревьев и кустарников
  • Безопасной ликвидации последствий стихии
Принадлежности
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