Высокие живые изгороди или участки, расположенные близко возле земли, создают много проблем во время стрижки. Удобный кусторез МТ НТ 550/36 вместе с аккумуляторным мультитулом МТ 36 Вр легко разрешит эти сложные задачи. Эта насадка с кусторезом выполнена из высококачественных лезвий и просто управляется, что обеспечивает точные срезы для достижения наилучших результатов.