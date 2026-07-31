Универсальный инструмент MT HT 550/36

Сменная насадка для многофункционального аккумуляторного мультитула МТ 36 Вр: удобный кусторез МТ НТ 550/36 даст отличный результат во время выполнения сложных работ на высоких изгородях или близко к земле.

Высокие живые изгороди или участки, расположенные близко возле земли, создают много проблем во время стрижки. Удобный кусторез МТ НТ 550/36 вместе с аккумуляторным мультитулом МТ 36 Вр легко разрешит эти сложные задачи. Эта насадка с кусторезом выполнена из высококачественных лезвий и просто управляется, что обеспечивает точные срезы для достижения наилучших результатов.

Особенности и преимущества
Регулировка угла среза
  • Угол среза можно отрегулировать в любом направлении
Заточены методом алмазной шлифовки
  • Минимальные затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы.
  • Низкое тепловыделение и высокая эффективность.
Насадка для удаления срезанных веток и листьев
  • Легко и просто отбрасывает срезанные ветки с листями
Компактность конструкции
  • Легкий и удобный во время применения
  • Малое занимаемое место при транспортировке и хранении.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
  • Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
  • Высокая производительность и безопасность во время работы.
Без выбросов вредных веществ и CO2
  • Безопасен для окружающей среды и здоровья пользователя.
Уровень вибрации значительно ниже, чем у бензинового инструмента
  • Легкий в использовании оператором в течение длительного времени.
  • Безопасен для здоровья пользователя.
До 90% меньше эксплуатационные затраты и техническое обслуживание, по сравнению с бензиновым инструментом
  • Выгоден в эксплуатации, потому что нет затрат на бензин
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Длина ножа (мм) 550
Расстояние между зубцами (мм) 28
Угол регулировки лезвия (°) 180
Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²) 3,8
Напряжение (В) 36
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 100 (6,0 Aч) / макс. 125 (7,5 Ач)
Вес (без аксессуаров) (кг) 2,3
Вес (с упаковкой) (кг) 3,3
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1305 x 125 x 87

Комплектация

  • Защита лезвия
  • Насадка для удаления срезанных веток и листьев
Области применения
  • Для обрезки боковых сторон, низа и верха живой изгороди и кустарника
  • Для обрезки высоких кустарников и верхушек живой изгороди
  • Идеально подходит для придания формы, например, обрезка в форме пирамиды
  • Обрезка труднодоступных участков живой изгороди и кустарников
Принадлежности
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Запчасти для MT HT 550/36

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