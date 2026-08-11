Моющая насадка White Star, 35 см
Салфетка White Star от Kärcher, длиной 35 см. Материал с длинным ворсом для быстрой очистки окон и других поверхностей. Можно использовать с T-beam от Kärcher.
Стиральная, длиной 35 сантиметров, салфетка для быстрой очистки окон, стекла и других поверхностей: салфетка White Star от Kärcher. Длинноворсовая ткань из высококачественных волокон обеспечивает очень хорошую очистку. С практичной застежкой на липучке для особенно комфортного использования. Можно использовать с T-beam от Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина (см)
|35
|Материал
|PET / Полиамид
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,065
|Длина (мм)
|350
Области применения
- Окна