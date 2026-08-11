Моющая насадка White Star, 35 см

Салфетка White Star от Kärcher, длиной 35 см. Материал с длинным ворсом для быстрой очистки окон и других поверхностей. Можно использовать с T-beam от Kärcher.

Стиральная, длиной 35 сантиметров, салфетка для быстрой очистки окон, стекла и других поверхностей: салфетка White Star от Kärcher. Длинноворсовая ткань из высококачественных волокон обеспечивает очень хорошую очистку. С практичной застежкой на липучке для особенно комфортного использования. Можно использовать с T-beam от Kärcher.

Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина (см) 35
Материал PET / Полиамид
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,065
Длина (мм) 350
Моющая насадка White Star, 35 см
Области применения
  • Окна