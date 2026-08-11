Стиральная, длиной 35 сантиметров, салфетка для быстрой очистки окон, стекла и других поверхностей: салфетка White Star от Kärcher. Длинноворсовая ткань из высококачественных волокон обеспечивает очень хорошую очистку. С практичной застежкой на липучке для особенно комфортного использования. Можно использовать с T-beam от Kärcher.