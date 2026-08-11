Изготовленная из высококачественного коротковорсового смесового материала, салфетка Pad Strip от Kärcher длиной 35 сантиметров впечатляет оптимальными результатами при очистке окон и других поверхностей. Благодаря дополнительной встроенной подушке она также быстро и эффективно удаляет грубую грязь и сильно прилипшие отложения. С практичной застежкой на липучке для особенно комфортного использования. Можно использовать с T-beam от Kärcher.