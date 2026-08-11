Скребок с длинной ручкой, с лезвием

Металлический скребок с длинной ручкой и хромированным стержнем, с лезвием и защитным колпачком. Запасные лезвия можно приобрести дополнительно (артикулы 6.999-254.0 и 9.612-682.0).

Металлический скребок с длинной ручкой и хромированным стержнем, с лезвием и защитным колпачком. Запасные лезвия можно приобрести дополнительно (артикулы 6.999-254.0 и 9.612-682.0).

Спецификации

Технические характеристики

Программа STANDARD / CLASSIC
Материал Полипропилен / Сталь / з нержавеющей стали
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,3
Размеры (Д × Ш) (мм) 105 x 250
Скребок с длинной ручкой, с лезвием

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Области применения
  • Окна
  • Полы – сухая уборка