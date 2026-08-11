Скребок с длинной ручкой, с лезвием
Металлический скребок с длинной ручкой и хромированным стержнем, с лезвием и защитным колпачком. Запасные лезвия можно приобрести дополнительно (артикулы 6.999-254.0 и 9.612-682.0).
Металлический скребок с длинной ручкой и хромированным стержнем, с лезвием и защитным колпачком. Запасные лезвия можно приобрести дополнительно (артикулы 6.999-254.0 и 9.612-682.0).
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|STANDARD / CLASSIC
|Материал
|Полипропилен / Сталь / з нержавеющей стали
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,3
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|105 x 250
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Области применения
- Окна
- Полы – сухая уборка