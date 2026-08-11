Жёсткий держатель мопа для сухой уборки, 120 см

Для использования с мопом для вытирания пыли шириной 120 см: держатель мопа шириной 120 см с жёстким креплением ручки. Отлично подходит для сухого удаления пыли с больших поверхностей.

Идеальное решение для регулярной сухой уборки больших незагромождённых площадей. Жёсткое крепление ручки обеспечивает стабильное перемещение мопа по перекрывающимся дорожкам.

Спецификации

Технические характеристики

Программа CLASSIC
Тип загрязнения Свободно лежащие загрязнения
Использование текстиля Многоразовый текстиль
Рабочая ширина (см) 120
Материал Сталь, оцинкованная
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 1,64
Размеры (Д × Ш) (мм) 1200 x 90
Жёсткий держатель мопа для сухой уборки, 120 см
Области применения
  • Полы – сухая уборка
Принадлежности