Жёсткий держатель мопа для сухой уборки, 120 см
Для использования с мопом для вытирания пыли шириной 120 см: держатель мопа шириной 120 см с жёстким креплением ручки. Отлично подходит для сухого удаления пыли с больших поверхностей.
Идеальное решение для регулярной сухой уборки больших незагромождённых площадей. Жёсткое крепление ручки обеспечивает стабильное перемещение мопа по перекрывающимся дорожкам.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|CLASSIC
|Тип загрязнения
|Свободно лежащие загрязнения
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|120
|Материал
|Сталь, оцинкованная
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|1,64
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|1200 x 90
Области применения
- Полы – сухая уборка