Два хлопковые мопы, 100 см для V-образной подметальной рамы
Предназначены для удаления пыли с больших открытых площадей.
Спецификации
Технические характеристики
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|100
|Материал
|100% хлопок
|Материал текстиля
|Не микроволокно
|Температура стирки (°C)
|макс. 60
|Тип загрязнения
|Свободно лежащие загрязнения
|Количество (пара)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,9
|Масса с упаковкой (кг)
|1,026
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|1000 x 130
|Размеры (в упаковке) (мм)
|1000 x 130 x 20
Области применения
- Полы – сухая уборка