Два хлопковые мопы, 100 см для V-образной подметальной рамы

Предназначены для удаления пыли с больших открытых площадей.

Спецификации

Технические характеристики

Использование текстиля Многоразовый текстиль
Рабочая ширина (см) 100
Материал 100% хлопок
Материал текстиля Не микроволокно
Температура стирки (°C) макс. 60
Тип загрязнения Свободно лежащие загрязнения
Количество (пара) 1
Масса продукта (кг) 0,9
Масса с упаковкой (кг) 1,026
Размеры (Д × Ш) (мм) 1000 x 130
Размеры (в упаковке) (мм) 1000 x 130 x 20
Два хлопковые мопы, 100 см для V-образной подметальной рамы
Области применения
  • Полы – сухая уборка