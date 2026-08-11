Хлопковый моп для сухой уборки, 120 см
Моп для вытирания пыли из хлопка шириной 120 см, допускающий стирку, предназначен для сухой или влажной (с минимальным увлажнением) уборки любых гладких напольных покрытий. Отлично подходит для уборки помещений с мебелью.
Распушённая внешняя бахрома обеспечивает тщательное удаление пыли и мусора по краям помещения, вокруг ножек столов и стульев и т.д. Более короткая бахрома в центральной зоне мопа также обеспечивает высокую эффективность удержания пыли, которую можно дополнительно увеличить с помощью лёгкого увлажнения распылителем или применения соответствующего средства для связывания пыли. 120-сантиметровый хлопковый моп для вытирания пыли предназначен для использования с соответствующим держателем шириной 120 см.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|CLASSIC
|Структура пола
|Гладкое и слегка структурированное
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|120
|Материал
|100% хлопок
|Материал текстиля
|Не микроволокно
|Тип производства
|Тканевая основа / ворсопрошивные петли
|Температура стирки (°C)
|макс. 60
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Циклы стирки¹⁾
|прим. 150
|Тип загрязнения
|Свободно лежащие загрязнения
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,45
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|1200 x 130
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|¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Области применения
- Полы – сухая уборка