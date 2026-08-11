Распушённая внешняя бахрома обеспечивает тщательное удаление пыли и мусора по краям помещения, вокруг ножек столов и стульев и т.д. Более короткая бахрома в центральной зоне мопа также обеспечивает высокую эффективность удержания пыли, которую можно дополнительно увеличить с помощью лёгкого увлажнения распылителем или применения соответствующего средства для связывания пыли. 120-сантиметровый хлопковый моп для вытирания пыли предназначен для использования с соответствующим держателем шириной 120 см.