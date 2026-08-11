Предлагаемый Kärcher акриловый моп для вытирания пыли 60-сантиметровой ширины изготавливается из прочного, долговечного и допускающего стирку полиакрила, обеспечивающего превосходную эффективность очистки. Пушистая бахрома мопа легко проникает в небольшие углубления, щели или швы, что позволяет использовать его для сухой уборки как гладких, так и слабоструктурированных напольных покрытий. Возникающее в процессе уборки трение акриловых волокон об очищаемую поверхность приводит к образованию электростатического заряда, притягивающего пыль. При этом распушенная наружная бахрома мопа обеспечивает эффективное поглощение загрязнений. Обратите внимание: акриловый моп должен использоваться только для сухой уборки. Он предназначен для применения с предлагаемым Kärcher держателем для мопа шириной 60 см.