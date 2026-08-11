Синтетический моп для сухой уборки, 60 см

Насадка для сухой уборки синтетическая 60 см, изготовленная из долговечного акрила. Для сухой уборки гладких и слабоструктурированных напольных покрытий. Обеспечивает эффективное связывание пыли за счет принципа электростатического притяжения.

Предлагаемый Kärcher акриловый моп для вытирания пыли 60-сантиметровой ширины изготавливается из прочного, долговечного и допускающего стирку полиакрила, обеспечивающего превосходную эффективность очистки. Пушистая бахрома мопа легко проникает в небольшие углубления, щели или швы, что позволяет использовать его для сухой уборки как гладких, так и слабоструктурированных напольных покрытий. Возникающее в процессе уборки трение акриловых волокон об очищаемую поверхность приводит к образованию электростатического заряда, притягивающего пыль. При этом распушенная наружная бахрома мопа обеспечивает эффективное поглощение загрязнений. Обратите внимание: акриловый моп должен использоваться только для сухой уборки. Он предназначен для применения с предлагаемым Kärcher держателем для мопа шириной 60 см.

Спецификации

Технические характеристики

Программа CLASSIC
Структура пола Гладкое и слегка структурированное
Использование текстиля Многоразовый текстиль
Рабочая ширина (см) 60
Тип производства Тканевая основа / ворсопрошивные петли
Температура стирки (°C) макс. 40
Рекомендации по стирке (°C) 40
Циклы стирки¹⁾ прим. 100
Тип загрязнения Свободно лежащие загрязнения
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,2
Размеры (Д × Ш) (мм) 600 x 130
¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Синтетический моп для сухой уборки, 60 см
Области применения
  • Полы – сухая уборка