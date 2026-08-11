Синтетический моп для сухой уборки, 80 см
Насадка для сухой уборки синтетическая 80 см, изготовленная из долговечного акрила. Для сухой уборки гладких и слабоструктурированных напольных покрытий. Обеспечивает эффективное связывание пыли за счет принципа электростатического притяжения.
Предлагаемый Kärcher акриловый моп для вытирания пыли 80-сантиметровой ширины изготавливается из прочного, долговечного и допускающего стирку полиакрила, обеспечивающего превосходную эффективность очистки. Пушистая бахрома мопа легко проникает в небольшие углубления, щели или швы, что позволяет использовать его для сухой уборки как гладких, так и слабоструктурированных напольных покрытий. Возникающее в процессе уборки трение акриловых волокон об очищаемую поверхность приводит к образованию электростатического заряда, притягивающего пыль. При этом распушенная наружная бахрома мопа обеспечивает эффективное поглощение загрязнений. Обратите внимание: акриловый моп должен использоваться только для сухой уборки. Он предназначен для применения с предлагаемым Kärcher держателем для мопа шириной 80 см.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|CLASSIC
|Структура пола
|Гладкое и слегка структурированное
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|80
|Тип производства
|Тканевая основа / ворсопрошивные петли
|Температура стирки (°C)
|макс. 40
|Рекомендации по стирке (°C)
|40
|Циклы стирки¹⁾
|прим. 100
|Тип загрязнения
|Свободно лежащие загрязнения
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,265
|Масса с упаковкой (кг)
|0,325
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|800 x 130
|Размеры (в упаковке) (мм)
|800 x 130 x 20
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|¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
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Области применения
- Полы – сухая уборка