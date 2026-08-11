Щетка для пола (поливинилхлорид), 35 см

Для эффективной уборки внутренних помещений и территорий снаружи: Щетка (35 см) с деревянной основой, жесткой щетиной из износостойкого ПВХ и резьбой.

Щетка шириной 35 см с деревянной колодкой и жёсткой износостойкой щетиной из ПВХ подходит для подметания рыхлого мусора как в помещениях, так и на открытом воздухе. Колодка оснащена резьбой, позволяющей закрепить щетку на предлагаемых Kärcher алюминиевых ручках — обычной или телескопической.

Спецификации

Технические характеристики

Тип загрязнения Свободно лежащие загрязнения
Программа STANDARD / CLASSIC
Рабочая ширина (см) 35
Материал PVC / Дерево
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,5
Области применения
  • Подметание