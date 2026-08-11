Идеальное решение для быстрого сбора крупного и влажного мусора. Совок оснащён эргономичной резиновой ручкой, которая не скользит в руках, и заслонкой с резиновой полоской, которая плотно прилегает к любым напольным покрытиям и надёжно удерживает мусор. При этом резиновая полоска гораздо проще в очистке, чем веник, который обычно используется. Компактный совок совместим с любыми распространёнными мусорными пакетами.