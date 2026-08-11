Совковая система для сбора мусора

Гигиеническое решение для подметания и сбора мусора: совок с эргономичной резиновой ручкой, оснащён заслонкой с резиновой полоской.

Идеальное решение для быстрого сбора крупного и влажного мусора. Совок оснащён эргономичной резиновой ручкой, которая не скользит в руках, и заслонкой с резиновой полоской, которая плотно прилегает к любым напольным покрытиям и надёжно удерживает мусор. При этом резиновая полоска гораздо проще в очистке, чем веник, который обычно используется. Компактный совок совместим с любыми распространёнными мусорными пакетами.

Спецификации

Технические характеристики

Цвет зеленая
Материал Алюминий / полипропилен / резина
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,97
Масса с упаковкой (кг) 1,107
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 320 x 150 x 970
Размеры (в упаковке) (мм) 320 x 150 x 970
Совковая система для сбора мусора
Области применения
  • Подметание