Совковая система для сбора мусора
Гигиеническое решение для подметания и сбора мусора: совок с эргономичной резиновой ручкой, оснащён заслонкой с резиновой полоской.
Идеальное решение для быстрого сбора крупного и влажного мусора. Совок оснащён эргономичной резиновой ручкой, которая не скользит в руках, и заслонкой с резиновой полоской, которая плотно прилегает к любым напольным покрытиям и надёжно удерживает мусор. При этом резиновая полоска гораздо проще в очистке, чем веник, который обычно используется. Компактный совок совместим с любыми распространёнными мусорными пакетами.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|зеленая
|Материал
|Алюминий / полипропилен / резина
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,97
|Масса с упаковкой (кг)
|1,107
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|320 x 150 x 970
|Размеры (в упаковке) (мм)
|320 x 150 x 970
Области применения
- Подметание