Держатель Bendy

Гибкая щетка, наклоняющаяся до 270°, с универсальным зажимом и ручкой с системой Lampo и съемным колпачком.

Система с гибкой щеткой. Идеально подходит для уборки закругленных, неровных или узких поверхностей.

Спецификации

Технические характеристики

Материал Алюминий / полипропилен / резина
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,33
Масса с упаковкой (кг) 0,37
Размеры (Д × Ш) (мм) 600 x 60
Размеры (в упаковке) (мм) 600 x 60 x 20

Оснащение

  • Соединение MULTILINK
Держатель Bendy
Области применения
  • Поверхности – сухая уборка
Принадлежности