Держатель Bendy
Гибкая щетка, наклоняющаяся до 270°, с универсальным зажимом и ручкой с системой Lampo и съемным колпачком.
Система с гибкой щеткой. Идеально подходит для уборки закругленных, неровных или узких поверхностей.
Спецификации
Технические характеристики
|Материал
|Алюминий / полипропилен / резина
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,33
|Масса с упаковкой (кг)
|0,37
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|600 x 60
|Размеры (в упаковке) (мм)
|600 x 60 x 20
Оснащение
- Соединение MULTILINK
Области применения
- Поверхности – сухая уборка