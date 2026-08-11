Метелка ECO! Duster, 97–184 см

Щетка с изогнутой щетиной предназначена для эффективного удаления паутины и пыли с труб и других поверхностей.

Эффективно удаляет пыль и паутину с труднодоступных мест, имеет регулируемую длину от 97 до 184 см для удобного использования.

Спецификации

Технические характеристики

Программа STANDARD / CLASSIC
Материал PVC / Алюминий / Полипропилен
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,658
Масса с упаковкой (кг) 1,548
Размеры (Д × Ш) (мм) 100 x 300
Размеры (в упаковке) (мм) 1050 x 200 x 155
Метелка ECO! Duster, 97–184 см

Видео

Области применения
  • Поверхности – сухая уборка
Принадлежности