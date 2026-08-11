Метелка ECO! Duster, 97–184 см
Щетка с изогнутой щетиной предназначена для эффективного удаления паутины и пыли с труб и других поверхностей.
Эффективно удаляет пыль и паутину с труднодоступных мест, имеет регулируемую длину от 97 до 184 см для удобного использования.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|STANDARD / CLASSIC
|Материал
|PVC / Алюминий / Полипропилен
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,658
|Масса с упаковкой (кг)
|1,548
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|100 x 300
|Размеры (в упаковке) (мм)
|1050 x 200 x 155
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Области применения
- Поверхности – сухая уборка