Моп из микроволокна, 60 см

Моп из микрофибры для держателя мопа шириной 60 см, арт. 6.999-150.0.

Спецификации

Технические характеристики

Программа ПРОДВИНУТЫЙ
Тип загрязнения Свободно лежащие загрязнения
Материал 100% ПЭТ
Температура стирки (°C) макс. 90
Рекомендации по стирке (°C) 60
Температура сушки (°C) 60
Циклы стирки¹⁾ прим. 350
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,047
Размеры (Д × Ш) (мм) 600 x 80
¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Моп из микроволокна, 60 см
Совместимая техника
Области применения
  • Поверхности – сухая уборка