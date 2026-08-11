Моп из микроволокна, 60 см
Моп из микрофибры для держателя мопа шириной 60 см, арт. 6.999-150.0.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|ПРОДВИНУТЫЙ
|Тип загрязнения
|Свободно лежащие загрязнения
|Материал
|100% ПЭТ
|Температура стирки (°C)
|макс. 90
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Температура сушки (°C)
|60
|Циклы стирки¹⁾
|прим. 350
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,047
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|600 x 80
|—
|¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Области применения
- Поверхности – сухая уборка