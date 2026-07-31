Насадка для швабры из микроволокна Bendy and Bit
Насадка для швабры из микрофибры для рамок Bendy и Bit.
Система с гибкой или складной щеткой. Лучшее решение для быстрой и точной уборки труднодоступных поверхностей с учетом высоты, глубины или наклона.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип загрязнения
|Свободно лежащие загрязнения
|Материал
|PET
|Температура стирки (°C)
|макс. 60
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,077
|Масса с упаковкой (кг)
|0,091
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|600 x 90
|Размеры (в упаковке) (мм)
|600 x 90 x 20
Области применения
- Поверхности – сухая уборка