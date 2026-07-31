Держатель для мопов с системой крепления Uni System, 40 см

Рамка Uni System из полиамида с блокировочной системой.

Плоский моп предназначен для использования с роликовым или вертикальным отжимом. Идеально подходит для высокопроизводительной профессиональной уборки.

Спецификации

Технические характеристики

Крепление текстиля Uni System
Материал Полиамид / Стекловолокно / Полипропилен
Рабочая ширина (см) 40
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,32
Масса с упаковкой (кг) 0,354
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 x 110
Размеры (в упаковке) (мм) 400 x 110 x 100
Рамка с блокировкой Unisystem, 40 см
Области применения
  • Полы – влажная уборка
Принадлежности