Хлопковый моп, Pocket, 40 см
Хлопковый моп 40 см с петлями и внешней бахромой, крепление «карман».
Удаляет жидкость эффективно, подходит для интенсивной уборки сильно загрязненных и неровных поверхностей. Содержит немного полиэстера для прочности. Двойная строчка повышает долговечность.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|STANDARD
|Тип напольного покрытия
|Твердые полы / Эластичные полы
|Структура пола
|Гладкое и слегка структурированное
|Уровень загрязнения
|Низкий до среднего
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|40
|Крепление текстиля
|Карманы
|Материал
|70% хлопок / 30% ПЭТ
|Материал текстиля
|Хлопковая смесь
|Тип производства
|Тканая основа из ПЭТ с пришитыми петлями
|Структура текстиля
|Петлевая структура
|Температура стирки (°C)
|макс. 90
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Температура сушки (°C)
|60
|Циклы стирки¹⁾
|прим. 250
|Количество (шт.)
|1
|Вес изделия / Вес на м² (кг)
|0,16
|Масса с упаковкой (кг)
|0,178
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 / 140
|Размеры (в упаковке) (мм)
|400 x 140 x 10
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|¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Области применения
- Полы – влажная уборка