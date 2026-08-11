Хлопковый моп, Pocket, 40 см

Хлопковый моп 40 см с петлями и внешней бахромой, крепление «карман».

Удаляет жидкость эффективно, подходит для интенсивной уборки сильно загрязненных и неровных поверхностей. Содержит немного полиэстера для прочности. Двойная строчка повышает долговечность.

Спецификации

Технические характеристики

Программа STANDARD
Тип напольного покрытия Твердые полы / Эластичные полы
Структура пола Гладкое и слегка структурированное
Уровень загрязнения Низкий до среднего
Использование текстиля Многоразовый текстиль
Рабочая ширина (см) 40
Крепление текстиля Карманы
Материал 70% хлопок / 30% ПЭТ
Материал текстиля Хлопковая смесь
Тип производства Тканая основа из ПЭТ с пришитыми петлями
Структура текстиля Петлевая структура
Температура стирки (°C) макс. 90
Рекомендации по стирке (°C) 60
Температура сушки (°C) 60
Циклы стирки¹⁾ прим. 250
Количество (шт.) 1
Вес изделия / Вес на м² (кг) 0,16
Масса с упаковкой (кг) 0,178
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 / 140
Размеры (в упаковке) (мм) 400 x 140 x 10
¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Хлопковый моп, Pocket, 40 см
Области применения
  • Полы – влажная уборка