Профессиональный моп длиной 40 см из витой микрофибры, специально оснащенный технологической системой быстрого крепления Flex. Насадка предназначена для качественной влажной уборки полов и стен на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими нормами (медицинские учреждения, детские сады, пищеблоки). Уникальная витая структура микроволокна обеспечивает максимальный сбор жидкости и грязи с первого прохода, гарантируя высыхание полов без полос и пятен. Соответствие строгим стандартам Ecolabel подтверждает экологичность изделия. Система Flex разработана для полной автоматизации процесса уборки: позволяет оператору снимать и одевать моп на держатель бесконтактным способом. Также цветовая кодировка мопа позволяет зонировать места использования мопа, что минимизирует риск перекрестного инфицирования и значительно ускоряет темп работы клининговой команды.