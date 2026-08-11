Моп из микрофибры Premium Twisted синий Flex Ecolabel 40 см
Моп из витой микрофибры хорошо поглощает влагу, пригоден для машинной стирки и изготовлен в соответствии со стандартами Ecolabel. Длина 40 см. Крепление Flex.
Профессиональный моп длиной 40 см из витой микрофибры, специально оснащенный технологической системой быстрого крепления Flex. Насадка предназначена для качественной влажной уборки полов и стен на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими нормами (медицинские учреждения, детские сады, пищеблоки). Уникальная витая структура микроволокна обеспечивает максимальный сбор жидкости и грязи с первого прохода, гарантируя высыхание полов без полос и пятен. Соответствие строгим стандартам Ecolabel подтверждает экологичность изделия. Система Flex разработана для полной автоматизации процесса уборки: позволяет оператору снимать и одевать моп на держатель бесконтактным способом. Также цветовая кодировка мопа позволяет зонировать места использования мопа, что минимизирует риск перекрестного инфицирования и значительно ускоряет темп работы клининговой команды.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип напольного покрытия
|Твердые полы / Эластичные полы
|Уровень загрязнения
|Низкий до среднего
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|40
|Крепление текстиля
|Uni System
|Материал
|85% PET / 15% PA
|Материал текстиля
|Микрофибра
|Температура стирки (°C)
|макс. 90
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Количество (шт.)
|1
|Вес изделия / Вес на м² (кг)
|0,095
|Масса с упаковкой (кг)
|0,108
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 / 140
|Размеры (в упаковке) (мм)
|400 x 140 x 15
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка