Алюминиевая рукоятка 140 см / Ø 23 мм

Алюминиевая рукоятка длиной 140 см и диаметром Ø 23 мм подходит для держателей 6.999-092.0, 6.999-093.0, 6.999-144.0, 6.999-098.0, 6.999-158.0.

Алюминиевая рукоятка длиной 140 см и диаметром Ø 23 мм подходит для держателей 6.999-092.0, 6.999-093.0, 6.999-144.0, 6.999-098.0, 6.999-158.0.

Спецификации

Технические характеристики

Материал Алюминий / Полипропилен
Тип рукоятки Фиксированное
Длина рукоятки (мм) 1400
Диаметр рукоятки (мм) 23
Количество (шт.) 1
Длина (мм) 1400

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Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
  • Полы – сухая уборка
Принадлежности