Телескопическая рукоятка, 97-184 см
Телескопическая рукоятка, 97–184 см для 6.999-092.0, 6.999-093.0, 6.999-144.0, 6.999-098.0, 6.999-272.0, 6.999-158.0.
Телескопическая рукоятка, 97–184 см для 6.999-092.0, 6.999-093.0, 6.999-144.0, 6.999-098.0, 6.999-272.0, 6.999-158.0.
Спецификации
Технические характеристики
|Материал
|Алюминий / Полипропилен
|Тип рукоятки
|Телескопическая
|Длина рукоятки (мм)
|1840
|Диаметр рукоятки (мм)
|23
|Количество (шт.)
|1
|Масса с упаковкой (кг)
|0,432
|Длина (мм)
|260
|Размеры (в упаковке) (мм)
|260 x 260 x 1840
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Совместимая техника
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
- Полы – сухая уборка
- Поверхности – сухая уборка
- Поверхности – влажная уборка