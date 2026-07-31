Телескопическая рукоятка, 97-184 см

Телескопическая рукоятка, 97–184 см для 6.999-092.0, 6.999-093.0, 6.999-144.0, 6.999-098.0, 6.999-272.0, 6.999-158.0.

Телескопическая рукоятка, 97–184 см для 6.999-092.0, 6.999-093.0, 6.999-144.0, 6.999-098.0, 6.999-272.0, 6.999-158.0.

Спецификации

Технические характеристики

Материал Алюминий / Полипропилен
Тип рукоятки Телескопическая
Длина рукоятки (мм) 1840
Диаметр рукоятки (мм) 23
Количество (шт.) 1
Масса с упаковкой (кг) 0,432
Длина (мм) 260
Размеры (в упаковке) (мм) 260 x 260 x 1840
Телескопическая рукоятка, 97-184 см

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Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
  • Полы – сухая уборка
  • Поверхности – сухая уборка
  • Поверхности – влажная уборка