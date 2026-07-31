Предлагаемая Kärcher резиновая стяжка с двойной черной полоской из вспененного неопрена совместима с любыми рукоятками с диаметром посадочного отверстия в диапазоне 18 – 23 мм. Стяжка шириной 55 см прекрасно подходит для быстрого сгона больших объемов воды и очень легка в очистке.