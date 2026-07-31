Резиновый скребок, 55 см
Резиновая стяжка шириной 55 см с двойной черной полоской из вспененного неопрена.
Предлагаемая Kärcher резиновая стяжка с двойной черной полоской из вспененного неопрена совместима с любыми рукоятками с диаметром посадочного отверстия в диапазоне 18 – 23 мм. Стяжка шириной 55 см прекрасно подходит для быстрого сгона больших объемов воды и очень легка в очистке.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|ПРОДВИНУТЫЙ
|Рабочая ширина (см)
|55
|Материал
|Полипропилен
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,25
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|550 x 45 x 140
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка