Держатель для мопов с системой Uni System, 40 см
Набор: телескопическая ручка с двойной вращающейся рукояткой и рама Uni System из полиамида с шарниром.
Идеально подходит для профессиональной уборки с максимальной эргономикой.
Спецификации
Технические характеристики
|Крепление текстиля
|Uni System
|Рабочая ширина (см)
|40
|Тип рукоятки
|Телескопическая
|Материал
|Алюминий / полипропилен / резина
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,54
|Масса с упаковкой (кг)
|0,84
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 x 110
|Размеры (в упаковке) (мм)
|400 x 110 x 100
Оснащение
- Ergo Connection
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Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка