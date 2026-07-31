Комплект PRO KIT для очистки окон и зеркал (и других гладких поверхностей)
Комплект для очистки зеркал, нержавеющей стали, стеклянных и других поверхностей.
Держатель и прикрепляемая к нему липучкой микроволоконная салфетка для очистки гладких поверхностей. Идеальное решение для очистки блестящих поверхностей в помещениях, например, витрин холодильных прилавков или стеклянных дверей.
Спецификации
Технические характеристики
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Температура стирки (°C)
|макс. 90
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Количество (шт.)
|1
|Вес изделия / Вес на м² (кг)
|0,77
|Масса с упаковкой (кг)
|0,93
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|565 x 120
|Размеры (в упаковке) (мм)
|565 x 120 x 70
Оснащение
- Соединение MULTILINK
Видео
Области применения
- Поверхности – мойка стекол