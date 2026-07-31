Комплект PRO KIT для очистки окон и зеркал (и других гладких поверхностей)

Комплект для очистки зеркал, нержавеющей стали, стеклянных и других поверхностей.

Держатель и прикрепляемая к нему липучкой микроволоконная салфетка для очистки гладких поверхностей. Идеальное решение для очистки блестящих поверхностей в помещениях, например, витрин холодильных прилавков или стеклянных дверей.

Спецификации

Технические характеристики

Использование текстиля Многоразовый текстиль
Температура стирки (°C) макс. 90
Рекомендации по стирке (°C) 60
Количество (шт.) 1
Вес изделия / Вес на м² (кг) 0,77
Масса с упаковкой (кг) 0,93
Размеры (Д × Ш) (мм) 565 x 120
Размеры (в упаковке) (мм) 565 x 120 x 70

Оснащение

  • Соединение MULTILINK
Комплект PRO KIT для очистки окон и зеркал (и других гладких поверхностей)

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Области применения
  • Поверхности – мойка стекол
Принадлежности