Сервисная гостиничная тележка H-Cube Climb

Сервисная тележка для уборки в гостиничных номерах и их подготовки к заезду гостей. Рекомендуется для обслуживания 2 номеров. С осевыми колесами диаметром 200 мм с резиновыми шинами.

Сервисная тележка со съемным поддоном, универсальными отделениями, крюками и липучкой для закрепления инвентаря и подвижными перегородками.

Особенности и преимущества
Максимальная гибкость
  • Организация пространства: многочисленные подвижные перегородки обеспечивают индивидуальную организацию внутреннего пространства, гарантирующую эффективную работу
Простота в уходе
  • Съемное исполнение: внутренние полки легко и быстро снимаются, что облегчает очистку
Простота в обращении и безопасность
  • Удобство в обращении: осевые колеса обеспечивают безопасность при движении под уклон или на подъем
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 8,5
Масса с упаковкой (кг) 10,34
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 670 x 470 x 1080
Размеры (в упаковке) (мм) 670 x 470 x 1080