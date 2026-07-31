Сервисная гостиничная тележка H-Cube Climb
Сервисная тележка для уборки в гостиничных номерах и их подготовки к заезду гостей. Рекомендуется для обслуживания 2 номеров. С осевыми колесами диаметром 200 мм с резиновыми шинами.
Сервисная тележка со съемным поддоном, универсальными отделениями, крюками и липучкой для закрепления инвентаря и подвижными перегородками.
Особенности и преимущества
Максимальная гибкость
- Организация пространства: многочисленные подвижные перегородки обеспечивают индивидуальную организацию внутреннего пространства, гарантирующую эффективную работу
Простота в уходе
- Съемное исполнение: внутренние полки легко и быстро снимаются, что облегчает очистку
Простота в обращении и безопасность
- Удобство в обращении: осевые колеса обеспечивают безопасность при движении под уклон или на подъем
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|8,5
|Масса с упаковкой (кг)
|10,34
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|670 x 470 x 1080
|Размеры (в упаковке) (мм)
|670 x 470 x 1080