Комплект для влажной уборки пола Uni Junior с ручкой

Комплект включает держатель Uni Junior с кольцевой гайкой, моп Soft Band (35 см) и 14-литровое ведро с отжимом, а также 4-компонентную складную ручку длиной 140 см. Система крепления мопа с помощью зажимов отлично подходит для полупрофессиональной уборки горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Особенности и преимущества
Высочайшая эргономичность
  • Эргономичность: отсутствие наклонов во время работы уменьшает нагрузку на спину и суставы и способствует сохранению здоровья.
Экономия времени
  • Экономия времени: обеспечивается за счет большой рабочей поверхности и возможности уборки в углах и под мебелью.
Гигиеничность
  • Без прямого контакта кожи.
Спецификации

Технические характеристики

Материал Полипропилен / Полиамид
Количество (шт.) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 1,55
Масса с упаковкой (кг) 2,11
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 350 x 150 x 1400
Размеры (в упаковке) (мм) 350 x 150 x 1400
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
Принадлежности