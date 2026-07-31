Комплект Uni Junior
Комплект из держателя Uni Junior с кольцевым фиксатором, насадки Soft Band (35 см) и 14-литрового ведра с отжимом.
Система крепления насадки при помощи люверсов идеальна для полупрофессиональной уборки горизонтальных и вертикальных поверхностей.
Особенности и преимущества
Высочайшая эргономичность
- Эргономичность: отсутствие наклонов во время работы уменьшает нагрузку на спину и суставы и способствует сохранению здоровья.
Экономия времени
- Экономия времени: обеспечивается за счет большой рабочей поверхности и возможности уборки в углах и под мебелью.
Гигиеничность
- Без прямого контакта кожи.
Спецификации
Технические характеристики
|Материал
|Полипропилен / Полиамид
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|1,16
|Масса с упаковкой (кг)
|1,72
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|350 x 150 x 150
|Размеры (в упаковке) (мм)
|350 x 150 x 150
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка