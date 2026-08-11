Уборочный тележка Nickita Tec, 2 x 15 л
Тележка с пластиковой ручкой, цветной рамой и отжимным устройством Tec, 2 ведра с синими/красными ручками и колесами ø 80 мм с бамперами.
Двойная уборочная тележка с профессиональным отжимом для подбора влаги из швабры. Идеально подходит для уборки средних и больших площадей, где необходимо промывать швабру.
Особенности и преимущества
Эргономичная конструкция
- Эргономичная конструкция: отжим расположен на повышенном уровне, что уменьшает нагрузку на спину.
Простота в обращении
- Практичность: компактность и малый вес облегчают манипуляции в процессе уборки
Легкий и прочный
- Цельная опорная рама для малого веса и максимальной прочности.
Спецификации
Технические характеристики
|Материал
|Полипропилен
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|5,81
|Масса с упаковкой (кг)
|7,15
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|655 x 380 x 870
|Размеры (в упаковке) (мм)
|665 x 380 x 870
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка