Ведро с роликовым отжимом, 15 л

Ведро объемом 15 л с перегородкой, роликовым отжимом для мопов, управляемым педалью, и дугообразной рукояткой.

Превосходное решение для оперативной уборки небольших площадей: простая система, состоящая из 15-литрового ведра с перегородкой и управляемого педалью роликового отжима для мопов. Транспортировку облегчает эргономичная дугообразная рукоятка.

Особенности и преимущества
Эргономичная ручка в форме дуги
  • Облегчает подъем и транспортировку тележки.
Легкий и прочный
Спецификации

Технические характеристики

Материал Полипропилен / Сталь, оцинкованная / Нержавеющая сталь
Количество (шт.) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 2,83
Масса с упаковкой (кг) 3,63
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 460 x 320 x 350
Размеры (в упаковке) (мм) 460 x 320 x 350
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка