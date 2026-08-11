Держатель пада с шарниром
Падодержатель Kärcher с ручкой и подвижным шарниром. Для использования с абразивными падами при интенсивной механической чистке полов и поверхностей.
Идеально подходит для уборки полов и поверхностей, недоступных для механических устройств: Падодержатель с подвижным шарниром обеспечивает максимальную гибкость и маневренность при интенсивной уборке. Изготовленный из высококачественного пластика, долговечный держатель очень устойчив к воздействию стандартных чистящих средств и особенно бережен к поверхностям. Он подходит для использования со всеми стандартными абразивными падами и может комбинироваться с различными ручками Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Материал
|Полипропилен
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,234
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|230 / 100 / 200
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка