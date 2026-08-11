Идеально подходит для уборки полов и поверхностей, недоступных для механических устройств: Падодержатель с подвижным шарниром обеспечивает максимальную гибкость и маневренность при интенсивной уборке. Изготовленный из высококачественного пластика, долговечный держатель очень устойчив к воздействию стандартных чистящих средств и особенно бережен к поверхностям. Он подходит для использования со всеми стандартными абразивными падами и может комбинироваться с различными ручками Kärcher.