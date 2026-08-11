Держатель пада с шарниром

Падодержатель Kärcher с ручкой и подвижным шарниром. Для использования с абразивными падами при интенсивной механической чистке полов и поверхностей.

Идеально подходит для уборки полов и поверхностей, недоступных для механических устройств: Падодержатель с подвижным шарниром обеспечивает максимальную гибкость и маневренность при интенсивной уборке. Изготовленный из высококачественного пластика, долговечный держатель очень устойчив к воздействию стандартных чистящих средств и особенно бережен к поверхностям. Он подходит для использования со всеми стандартными абразивными падами и может комбинироваться с различными ручками Kärcher.

Спецификации

Технические характеристики

Материал Полипропилен
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,234
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 230 / 100 / 200
Держатель пада с шарниром
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
Принадлежности