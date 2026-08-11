Зелёный пад с высокой абразивностью подходит для общего и поддерживающего очищения любых поверхностей, устойчивых к механическим воздействиям. Благодаря своей компактности он идеально подходит для интенсивной уборки напольных покрытий и других поверхностей, недоступных для механизированной обработки. Для уборки полов рекомендуется использовать его в сочетании с нашим соответствующим шарнирным держателем и ручкой, а для очистки других поверхностей — с ручным держателем падов.