Пад, зелёный

Зелёный уборочный пад универсального назначения предназначен для интенсивной очистки полов и других поверхностей.

Зелёный пад с высокой абразивностью подходит для общего и поддерживающего очищения любых поверхностей, устойчивых к механическим воздействиям. Благодаря своей компактности он идеально подходит для интенсивной уборки напольных покрытий и других поверхностей, недоступных для механизированной обработки. Для уборки полов рекомендуется использовать его в сочетании с нашим соответствующим шарнирным держателем и ручкой, а для очистки других поверхностей — с ручным держателем падов.

Спецификации

Технические характеристики

Тип загрязнения Сильно въевшаяся грязь
Материал ПЭТ/ПА
Уровень загрязнения Низкий до среднего
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,05
Масса с упаковкой (кг) 0,066
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 250 / 120 / 20
Размеры (в упаковке) (мм) 250 / 120 / 20
Пад, зелёный
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
  • Поверхности – влажная уборка