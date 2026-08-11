Ручной держатель падов
Ручной падодержатель Kärcher для абразивных падов. Идеально подходит для интенсивной механической чистки полов и поверхностей.
Решение для интенсивной механической очистки напольных покрытий и других поверхностей, недоступных для механизированной уборки. Долговечный держатель, изготовленный из высококачественного полимерного материала, обладает высокой стойкостью ко всем распространённым чистящим средствам и не повреждает обрабатываемые поверхности. Эргономичная ручка исключает переутомление при работе с любыми видами падов.
Спецификации
Технические характеристики
|Материал
|Полипропилен
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,234
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|230 / 100 / 65
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Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
- Поверхности – влажная уборка