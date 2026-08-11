Решение для интенсивной механической очистки напольных покрытий и других поверхностей, недоступных для механизированной уборки. Долговечный держатель, изготовленный из высококачественного полимерного материала, обладает высокой стойкостью ко всем распространённым чистящим средствам и не повреждает обрабатываемые поверхности. Эргономичная ручка исключает переутомление при работе с любыми видами падов.