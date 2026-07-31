Предупреждающий знак Универсальный
Универсальный предупреждающий знак с понятными пиктограммами на обеих сторонах для предупреждения о риске скольжения. Для повышения безопасности во время уборки.
Разработанный для повышения безопасности и предотвращения несчастных случаев во время уборки для третьих лиц: универсальный двусторонний предупреждающий знак от Kärcher, который можно использовать независимо от языкового барьера. Понятные пиктограммы на обеих сторонах предупреждают о риске скольжения во время уборки. Предупреждающий знак желтого цвета для максимальной видимости, складывается для экономии места при хранении и легко устанавливается. Встроенный крючок и фиксирующий зажим обеспечивают быстрое и легкое крепление его к уборочной тележке для безопасной транспортировки. Гладкая поверхность легко чистится и поддерживается в чистоте по мере необходимости.
Спецификации
Технические характеристики
|Материал
|Полипропилен
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,7
|Масса с упаковкой (кг)
|0,755
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|500 x 230
|Размеры (в упаковке) (мм)
|500 x 230 x 600
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Области применения
- Полы – влажная уборка