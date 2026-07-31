Коммунальная машина MIC 35
Самоходное шасси MIC 35 с интуитивной системой управления и системой быстрой замены навесного оборудования, комфортной кабиной с превосходным круговым обзором, а также двигателями STAGE 3A или STAGE V (на выбор), значительно снижающими уровень выбросов.
Использование самоходного шасси MIC 35 в городских зеленых зонах возможно благодаря современной дизельной технологии, системе впрыска Common rail и сажевому фильтру. Его эффективный двигатель STAGE V 35 л.с. значительно снижает уровень токсичности выбросов выхлопных газов и поражает своей экономичностью. MIC 35 впечатляет своей общей концепцией, продуманной до последней детали. Машина характеризуется большой комфортной кабиной с панорамным обзором, удобно расположенными рабочими элементами, легким доступом ко всем зонам обслуживания без использования инструментов, а также различными вариантами интеграции навесного оборудования. Переднее навесное оборудование легко присоединяется с помощью стандартного присоединительного треугольника KAT 0, а задние навесные агрегаты быстро заменяются при помощи гидравлической подъемной рамы. В качестве дополнительного оборудования также доступна системагидравлических соединений Multi-coupling для быстрого и без потерь масла подключения гидравлики, а также двигатель 35 л. с., который соответствует стандарту STAGE IIIA.
Особенности и преимущества
Экономичный и экологичный привод
Система быстрого соединения quick-change
Максимальный комфорт работы
Простое и легкое обслуживание
Спецификации
Технические характеристики
|Привод
|Дизель
|Привод ходовой части
|Полный привод
|Производитель двигателя
|Yanmar
|Мощность двигателя (кВт)
|26
|Рабочий объем (см³)
|1642
|Цилиндр
|3
|Стандарт выбросов выхлопных газов
|STAGE V
|Топливный бак (л)
|41
|Скорость движения (км/ч)
|25
|Рабочая скорость (км/ч)
|25
|Колесная база (″)
|1500
|Полная нормативная масса (кг)
|2500
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|1374
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1374
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|3750 x 1075 x 1980
Оснащение
- Сажевый фильтр
- Кондиционирование воздуха
- Отопитель
- Проблесковый маячок
- Возможность круглогодичной эксплуатации
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