Появление подметально-уборочной машины Kärcher MC 80 ознаменовало начало внедрения технологий крупногабаритного оборудования на машинах компактного класса. Так, конструкция бункера для мусора объемом 800 л с системой циркуляции воды разработана с использованием системы компьютерного моделирования CFD, двухщеточная система оснащена функцией раздельного управления щетками, в том числе раздельного отрыва от земли, прямой всасывающий канал эффективно предотвращает засорение, а всасывающая горловина расположена в колесном контуре и защищен от наезда. И без того отличная серийная комплектация может быть дополнена множеством монтажных комплектов, среди которых стоит назвать третью боковую щетку, щетку для удаления сорняков, ручной всасывающий шланг и аппарат высокого давления. Высокий уровень комфорта MC 80 поддерживает самая большая в этом классе кабина, оптимальный обзор и четкое и эргономичное расположение элементов управления. Разумеется, так же, как и другие практичные детали – запираемое отделение для хранения, держатель для напитков и USB-разъем для зарядки.