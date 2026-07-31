Как на улицах городов и пригородных районов, так и на территориях цементных заводов, металлургических, горнодобывающих и прочих промышленных предприятий: наша подметально-уборочная машина MCM 600 является лучшим решением для самых сложных задач уборки. Комбинированная система с узлами механического сбора крупного мусора, всасывания легкого мусора и фильтрации пыли обеспечивает высокую производительность уборки без запыления окружающего пространства. При этом система фильтрации в виде группы фильтров из полиэфирного материала гарантирует надежное задержание мелких частиц пыли (вплоть до относящихся к категории PM1). Эффективной уборке способствуют также синхронизированное рулевое управление колесами обеих осей, повышающее маневренность машины и обеспечивающее максимально аккуратное подметание даже при поворотах или объезде препятствий. Качество уборки повышает и запатентованная гидравлическая система CDS (Clever Detective System), автоматически регулирующая усилие прижима центральной щетки. При этом панель управления с цветным дисплеем и функциональные клавиши, находящиеся рядом с рулевым колесом, обеспечивают легкое управление машиной, а ее просторная кабина, позволяющая перевозить трёх пассажиров, отвечает самым высоким стандартам эргономичности и безопасности.