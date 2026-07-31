Подметально-уборочная коммунальная машина MCM 600
Подметально-уборочная машина MCM 600 позволяет решать любые задачи уборки в промышленности и коммунальном хозяйстве – в тех случаях, когда требуется высокая производительность без пыли.
Как на улицах городов и пригородных районов, так и на территориях цементных заводов, металлургических, горнодобывающих и прочих промышленных предприятий: наша подметально-уборочная машина MCM 600 является лучшим решением для самых сложных задач уборки. Комбинированная система с узлами механического сбора крупного мусора, всасывания легкого мусора и фильтрации пыли обеспечивает высокую производительность уборки без запыления окружающего пространства. При этом система фильтрации в виде группы фильтров из полиэфирного материала гарантирует надежное задержание мелких частиц пыли (вплоть до относящихся к категории PM1). Эффективной уборке способствуют также синхронизированное рулевое управление колесами обеих осей, повышающее маневренность машины и обеспечивающее максимально аккуратное подметание даже при поворотах или объезде препятствий. Качество уборки повышает и запатентованная гидравлическая система CDS (Clever Detective System), автоматически регулирующая усилие прижима центральной щетки. При этом панель управления с цветным дисплеем и функциональные клавиши, находящиеся рядом с рулевым колесом, обеспечивают легкое управление машиной, а ее просторная кабина, позволяющая перевозить трёх пассажиров, отвечает самым высоким стандартам эргономичности и безопасности.
Особенности и преимущества
Синхронизированное управление всеми колесами
- Аккуратное подметание на поворотах и при объезде препятствий благодаря высочайшей маневренности.
Эргономичная кабина с высоким уровнем комфорта
- Максимальный контроль при выполнении любых работ и превосходные ходовые качества.
- 3-местная кабина с удобным входом и выходом благодаря отсутствию центрального туннеля.
- Соответствие высочайшим стандартам эргономичности, безопасности и комфорта.
Запатентованная гидравлическая система
- Для автоматического регулирования усилия прижима центральной щетки к грунту.
- Обеспечивает постоянное давление прижима щетки вне зависимости от свойств очищаемой поверхности.
- Гарантирует высокое качество уборки и минимальный износ щетины.
Легкое управление всеми функциями движения и уборки
- Удобная панель управления с цветным дисплеем и функциональными клавишами, расположенными рядом с рулевым колесом.
- Эргономичные элементы управления и интуитивно понятные графические обозначения обеспечивают быстрое освоение машины.
Гидростатический привод с электронным управлением и системой контроля нагрузки Load-Sensing
- Оптимизация соотношения мощности и расхода топлива при любых условиях эксплуатации.
- Экономичный режим для дополнительной экономии топлива (до 25 %).
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Дизель
|Производитель двигателя
|VM
|Рабочий объем (см³)
|4500
|Цилиндр
|6
|Скорость движения (км/ч)
|40
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|2400
|Рабочая ширина с 3 боковыми щетками ( )
|3550
|Бункер (л)
|6000
|Объем бака для чистой воды (л)
|500
|Колесная база ( )
|3230
|Полная нормативная масса (кг)
|13000
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|5450 x 2155 x 2920
Оснащение
- Сажевый фильтр
- Рулевой механизм с усилителем
- Комфортабельное сиденье
- Отопление и кондиционирование воздуха
- Отопитель
- Частота вращения боковой щетки (регулируемая)
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