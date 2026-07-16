Моечная установка для грузовых автомобилей RBS 6012

Для быстрой, тщательной и бережной очистки грузовых автомобилей: однощеточная моечная установка RBS 6012. Идеальное решение для автопарков, насчитывающих до 15 транспортных средств (грузовых автомобилей, сдельных тягачей, автобусов и т. д.).

Наша легкая в управлении однощеточная моечная установка для грузовых автомобилей RBS 6012, подключаемая к 3-фазной электросети 400 В / 50 Гц, обеспечивает владельцам небольших автопарков (до 15 транспортных средств) эффективный уход за ними. Установка с прочной сварной алюминиевой рамой и закрепленным в двух подшипниках щеточным валом вручную перемещается оператором вокруг очищаемого автомобиля. Вал приводится во вращение электродвигателем через цепную передачу с устройством автоматического натяжения цепи. Увлажнение щетки, состоящей из полусегментов с профилированной полиэтиленовой щетиной, осуществляется при помощи двух снабженных форсунками труб, интегрированных в опорную раму щетки. Установка RBS 6012 оснащена 4 легко поворачивающимися колесами, обеспечивающими ей высокую маневренность, и позволяет без проблем очищать наклонные поверхности автомобилей (под углом до 10°). Благодаря использованию высококачественных компонентов (в частности, регулировочного колеса из нержавеющей стали и брызгозащитного экрана из специального полиэфирного материала) установка обладает высочайшей устойчивостью к коррозии, а закрепленные на ее раме ролики из мягкой резины гарантируют постоянное сохранение необходимой дистанции до очищаемого автомобиля. Благодаря этому обеспечивается быстрая, эффективная и бережная мойка передних, задних и боковых сторон автобусов, грузовых автомобилей, а также и автопоездов.

Особенности и преимущества
Моечная установка для грузовых автомобилей RBS 6012: Регулировочное колесо
Регулировочное колесо
Возможность перемещения вдоль вертикальных и наклонных поверхностей. Возможность очистки наклонных передних поверхностей автомобилей (с углом наклона до 10°).
Моечная установка для грузовых автомобилей RBS 6012: Система дозирования чистящего средства
Система дозирования чистящего средства
Возможность добавки чистящего средства при помощи дозирующего насоса.
Моечная установка для грузовых автомобилей RBS 6012: Безопасность управления и эксплуатации
Безопасность управления и эксплуатации
Вращение щетки облегчает перемещение установки вдоль транспортного средства. Если отпустить ручку, вращение щеток останавливается.
Легкая алюминиевая конструкция
  • Высокая устойчивость к внешним воздействиям.
  • Обшивка полукруглой формы надежно защищает оператора от брызг воды.
4 основных и 2 дополнительных колеса
  • Превосходная маневренность и высокая устойчивость.
  • Точное перемещение в процессе мойки автомобиля.
Спецификации

Технические характеристики

Высота установки (мм) 3810
Рабочая высота (мм) 3645
Технические требования к установке оборудования (мм) 4620 x 1700 x 1500
Количество фаз тока (~) 3
Частота (Гц) 50
Напряжение (В) 400

Комплектация

  • Шкаф управления установкой
  • Стандартная высота колес

Оснащение

  • Количество щеток: 1 шт.
  • Индивидуальное оснащение щетками
Моечная установка для грузовых автомобилей RBS 6012
Области применения
  • Для ручной наружной очистки автомобилей со всех сторон
Чистящее средство
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