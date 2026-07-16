Наша легкая в управлении однощеточная моечная установка для грузовых автомобилей RBS 6012, подключаемая к 3-фазной электросети 400 В / 50 Гц, обеспечивает владельцам небольших автопарков (до 15 транспортных средств) эффективный уход за ними. Установка с прочной сварной алюминиевой рамой и закрепленным в двух подшипниках щеточным валом вручную перемещается оператором вокруг очищаемого автомобиля. Вал приводится во вращение электродвигателем через цепную передачу с устройством автоматического натяжения цепи. Увлажнение щетки, состоящей из полусегментов с профилированной полиэтиленовой щетиной, осуществляется при помощи двух снабженных форсунками труб, интегрированных в опорную раму щетки. Установка RBS 6012 оснащена 4 легко поворачивающимися колесами, обеспечивающими ей высокую маневренность, и позволяет без проблем очищать наклонные поверхности автомобилей (под углом до 10°). Благодаря использованию высококачественных компонентов (в частности, регулировочного колеса из нержавеющей стали и брызгозащитного экрана из специального полиэфирного материала) установка обладает высочайшей устойчивостью к коррозии, а закрепленные на ее раме ролики из мягкой резины гарантируют постоянное сохранение необходимой дистанции до очищаемого автомобиля. Благодаря этому обеспечивается быстрая, эффективная и бережная мойка передних, задних и боковых сторон автобусов, грузовых автомобилей, а также и автопоездов.