Моечная установка для грузовых автомобилей RBS 6012
Для быстрой, тщательной и бережной очистки грузовых автомобилей: однощеточная моечная установка RBS 6012. Идеальное решение для автопарков, насчитывающих до 15 транспортных средств (грузовых автомобилей, сдельных тягачей, автобусов и т. д.).
Наша легкая в управлении однощеточная моечная установка для грузовых автомобилей RBS 6012, подключаемая к 3-фазной электросети 400 В / 50 Гц, обеспечивает владельцам небольших автопарков (до 15 транспортных средств) эффективный уход за ними. Установка с прочной сварной алюминиевой рамой и закрепленным в двух подшипниках щеточным валом вручную перемещается оператором вокруг очищаемого автомобиля. Вал приводится во вращение электродвигателем через цепную передачу с устройством автоматического натяжения цепи. Увлажнение щетки, состоящей из полусегментов с профилированной полиэтиленовой щетиной, осуществляется при помощи двух снабженных форсунками труб, интегрированных в опорную раму щетки. Установка RBS 6012 оснащена 4 легко поворачивающимися колесами, обеспечивающими ей высокую маневренность, и позволяет без проблем очищать наклонные поверхности автомобилей (под углом до 10°). Благодаря использованию высококачественных компонентов (в частности, регулировочного колеса из нержавеющей стали и брызгозащитного экрана из специального полиэфирного материала) установка обладает высочайшей устойчивостью к коррозии, а закрепленные на ее раме ролики из мягкой резины гарантируют постоянное сохранение необходимой дистанции до очищаемого автомобиля. Благодаря этому обеспечивается быстрая, эффективная и бережная мойка передних, задних и боковых сторон автобусов, грузовых автомобилей, а также и автопоездов.
Особенности и преимущества
Регулировочное колесоВозможность перемещения вдоль вертикальных и наклонных поверхностей. Возможность очистки наклонных передних поверхностей автомобилей (с углом наклона до 10°).
Система дозирования чистящего средстваВозможность добавки чистящего средства при помощи дозирующего насоса.
Безопасность управления и эксплуатацииВращение щетки облегчает перемещение установки вдоль транспортного средства. Если отпустить ручку, вращение щеток останавливается.
Легкая алюминиевая конструкция
- Высокая устойчивость к внешним воздействиям.
- Обшивка полукруглой формы надежно защищает оператора от брызг воды.
4 основных и 2 дополнительных колеса
- Превосходная маневренность и высокая устойчивость.
- Точное перемещение в процессе мойки автомобиля.
Спецификации
Технические характеристики
|Высота установки (мм)
|3810
|Рабочая высота (мм)
|3645
|Технические требования к установке оборудования (мм)
|4620 x 1700 x 1500
|Количество фаз тока (~)
|3
|Частота (Гц)
|50
|Напряжение (В)
|400
Комплектация
- Шкаф управления установкой
- Стандартная высота колес
Оснащение
- Количество щеток: 1 шт.
- Индивидуальное оснащение щетками
Области применения
- Для ручной наружной очистки автомобилей со всех сторон